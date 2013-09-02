Италия первой в мире вводит налог на финансовые транзакции

Италия стала первым государством, которое ввело налог на высокочастотный трейдинг. Об этом 1 сентября пишет The Financial Times, передает lenta.ru. Налог стал взиматься со 2 сентября.

Трейдеры должны будут оплачивать налог в 0,02 процента с каждой биржевой операции, произведенной после установленного лимита сделок, если сделки или их отмены осуществляются быстрее, чем за полсекунды. Кроме этого, были введены сборы на торговлю производными финансовыми инструментами (деривативами) от акций компаний. Новые налоги будут взиматься вне зависимости от принадлежности компаний или биржи, где совершаются сделки.

Нововведения, как отмечает издание, вызвали критику итальянских банкиров и трейдеров, которые указывают на снижение объемов торгов на местных фондовых площадках.

Помимо Италии схожие налоги и сборы могут быть введены и в других государствах Евросоюза. Всего подобные меры поддерживают 11 государств еврозоны. Сборы за финансовые транзакции могут получить законодательное закрепление в 2014 году.

Банки и трейдеры используют для биржевых операций специальные роботизированные программы, которые способны осуществлять десятки тысяч операций в секунду. Использование автоматики сопряжено с риском. В 2012 году американский брокер Knight Capital лишился 450 миллионов долларов из-за ошибки в программном обеспечении.