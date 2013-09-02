В Украине разрешат одновременные проверки предприятий различными контролирующими органами

Министерство доходов и сборов Украины предлагает правительству ежеквартально формировать планы выездных проверок субъектов хозяйствования и разрешить проведение одновременных проверок различными контролирующими органами.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, разработанном Миндоходов и размещенном на сайте министерства.

«Формирование планов выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования осуществляется ежеквартально и согласовывается не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала с Министерством доходов и сборов Украины, - говорится в проекте постановления. – В случае, если контролирующие органы и органы государственного финансового контроля запланировали проведение проверки одного и того же субъекта, такая проверка проводится указанными органами одновременно».

Кроме того, согласно проекту постановления, Миндоходов должно проинформировать субъект хозяйствования о предстоящей проверке не позднее, чем за 10 дней до ее начала. Такое же уведомление должно быть направлено другим контролирующим органам.

При этом, если проведение одновременной проверки не представляется возможным, субъект хозяйствования должен согласовать сроки и условия проведения проверок с тем, чтобы они не отражались на ведении нормальной хозяйственной деятельности.

В случае выявления в ходе проведения проверок фактов нарушения законодательства, соответствующая информация должна быть направлена также в Министерство доходов и сборов. Ответственность за проведение проверок лежит персонально на руководителе территориального отделения контролирующего органа.

«Проект регуляторного акта направлен на урегулирование правового поля Украины и усовершенствование работы по планированию проверок контролирующими органами и органами государственного финансового контроля», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, план-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в 1-м квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства – юридических лиц с 2,1 тыс. Во втором квартале Миндоходов сохранило тенденцию к сокращению проверок. В 2012 году Госналогслужба ввела и четко соблюдала мораторий на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходный период для внедрения изменений в налоговой сфере - внедрения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров - в частности алкоголя и табака.