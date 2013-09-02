Ефремов: Рада в ближайшее время рассмотрит проект закона о госбюджете-2014

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект закона о государственном бюджете Украины на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил во время Согласительного совета.

“Согласно регламенту, действиями правительства, в ближайшее время мы этот документ будем рассматривать в парламенте, и все показатели нам там будут видны”, - сказал он.

Также Ефремов сказал, что считает нужным включить к рассмотрению на этой неделе законопроект соглашения между Украиной и Польшей о социальном обеспечении, а также рассмотреть вопрос реформирования системы здравоохранения.