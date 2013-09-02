США вводят в оборот новую 100-долларовую купюру

Правительство США приняло решение ввести в оборот с 8 октября новую банкноту достоинством 100 долларов с измененным дизайном и улучшенной системой защиты от подделок.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине, размещенном на сайте диппредставительства.

«Банкнота стоимостью 100 долларов имеет два новых средства защиты – трехмерную защитную ленту и «звоночек в чернильнице». Кроме того, сохранены предыдущие способы защиты – водяной знак в виде портрета, защитная нитка и цифра 100, меняющая цвета», - говорится в сообщении.

В Посольстве также напомнили, что политика правительства США в отношении оборота купюр предполагает свободное обращение всех банкнот – нового и старого образца, как законных платежных средств. «Эта политика касается банкнот Федеральной резервной системы любого номинала, выпущенных в оборот с 1914 года и до сегодняшнего дня», - сообщили в Посольстве.

Сто долларов США являются крупнейшим по номиналу федеральным резервным билетом США с 1969 года. Впервые они были выпущены в 1862 году. Помимо 100 долларов, выпускались также купюры номиналами 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов. Они также являются действительным платежным средством, хотя и не выпускаются как банкноты. В настоящее время в обращении находятся 100-долларовые билеты серий 1996 -2006 годов. На лицевой стороне изображен Бенджамин Франклин, на обратной - Индепенденс-холл.

Впервые изображение Франклина было введено на банкноте в 1914 году, а Индепенденс-холла - в 1928 году. В 2009 году Бюро гравировки и печати США выпустило 1,7 млрд стодолларовых купюр, срок службы которых равен 89 месяцам.