Акционеры «Пивденкомбанка» увеличат уставный капитал на 83%

Акционеры «Пивденкомбанка», с целью повышения уровня капитализации и усиления позиции на рынке банковских услуг намерены увеличить уставный капитал на 83,3%, или 250 млн грн, - до 550 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.

Согласно сообщению, акционеры банка 3 октября 2013 года на внеочередном собрании примут решение об увеличении уставного капитала путем закрытого размещения акций среди акционеров. Планируется выпуск 25 млн акций номинальной стоимостью 10 грн.

Как сообщал УНИАН, "Пивденкомбанк" в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизил прибыль на 14,05% - до 3,719 млн грн.

Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу средних банков. Основными акционерами банка являются Руслан Циплаков (45,4568% акций банка в прямом владении и 54,4827% - опосредствованно) и компания «Метал Юнион» (45,1208% и 9,3619%). Банк входит в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.