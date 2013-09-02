Таможенный союз обновляет половину импортных пошлин

Новые ставки для почти половины импортных пошлин, действующих в Таможенном союзе, начинают действовать с 1 сентября, снижение коснется продовольствия, оборудования, отдельных видов тканей и некоторых видов одежды. Соответствующие решения приняла ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), таким образом, выполняя обязательства, принятые Россией перед Всемирной торговой организацией (ВТО), сообщает Прайм.

Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО вступил в силу год назад, 22 августа. Изменения Единого таможенного тарифа (ЕТТ) стран Таможенного союза, которые заработали на следующий день, затронули около 10% импортных пошлин (из примерно 11 тысяч). По расчетам, при переходе на новую редакцию ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины уменьшилась с 9,6% до 7,5-7,8%.

В этом году, отмечает комиссия, снижение ставок коснется порядка 5100 позиций, при этом по каждой отдельной позиции снижение будет относительно небольшим, чаще в пределах 1-3 процентных пунктов, отмечали ранее в ЕЭК, в компетенцию которой сейчас входит установление ввозных пошлин.

По ряду позиций комбинированная ставка пошлины (сочетание процентной ставки с установлением нижней границы в абсолютном выражении - ред.) заменяется адвалорной (определяется в процентах от таможенной стоимости товаров - ред.), причем в отдельных случаях адвалорная ставка будет повышена до уровня обязательств, поскольку на данный момент она ниже.

Импортные пошлины уменьшатся на рыбу, кондитерские изделия, экзотические фрукты, сырье для производства соков, на оборудование, в том числе стиральные машины и тракторы, тропические масла, отдельные виды тканей и единичные виды одежды.

В ЕЭК полагают, что, исходя из опыта прошлого года, нынешнее небольшое снижение тарифной защиты не принесет вреда российскому рынку.

"Резкого роста импорта всевозможных товаров на следующий день после присоединения к ВТО не произошло. В отдельных категориях товаров, впрочем, позиция иностранных производителей укрепилась", - заявил "Прайму" министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Так, импорт готовых пищевых продуктов, текстиля, обуви, головных уборов в страны Таможенного союза вырос на 10-12%.

По словам министра, ЕЭК продолжит работу по обеспечению адекватной защиты интересов бизнеса, как было в 2012-2013 годах - применение мер защиты рынка там, где они обоснованы и необходимы, а также тарифную политику, ориентированную на конкурентоспособное производство и создание добавочной стоимости в Таможенном союзе.