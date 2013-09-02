На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В понедельник, 2 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до 8,1275/8,1325 грн/долл. с 8,1240/8,1280 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,7375/10,7500 грн/евро с 10,7335/10,7450 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на уровне открытия торгов - 0,2442/0,2447 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2875 (-0,0270).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3195/1,3230.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1235/8,1275 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7535/10,7645 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2442/0,2447 грн/рубль.