Госпредпринимательства поддерживает одновременные проверки предпринимателей

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства поддерживает инициативу Министерства доходов и сборов Украины о разрешении проведения одновременных проверок различными контролирующими органами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Госпредпринимательства Михаил Бродский.

«Еще три года назад мы говорили, что когда проходит проверка налогового органа, скажем Миндоходов, было бы правильно, чтобы те органы, которые в плановой проверке стоят, приходили одновременно. Чтобы они не терроризировали предприятие в течение какого-то времени - один ушел, другой пришел. Так все сразу пришли и проверили. Поэтому я "за", - сказал он.

По словам Бродского, такие изменения значительно упростят предпринимательскую деятельность в Украине.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов разработало проект постановления, в котором предложило правительству ежеквартально формировать планы выездных проверок субъектов хозяйствования и разрешить проведение одновременных проверок различными контролирующими органами.

Кроме того, согласно проекту постановления, Миндоходов должно проинформировать субъект хозяйствования о предстоящей проверке не позднее чем за 10 дней до ее начала. Такое же уведомление должно быть направлено другим контролирующим органам.