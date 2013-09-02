Банк «Надра» предоставил Харьковскому заводу 84 млн грн кредита

Банк «Надра» предоставил одному из крупнейших производителей подшипников – Харьковскому подшипниковому заводу (ХАРП) финансирование на сумму 84 млн грн сроком на 2 года, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

При этом кредитная ставка не разглашается.

Согласно сообщению, одним из приоритетов развития банка «Надра» является финансирование крупнейших украинских предприятий системообразующих отраслей экономики.

«Стратегия банка «Надра» предполагает активное кредитование реального сектора экономики страны с приоритетом на финансировании предприятий ключевых экспортно ориентированных отраслей. Более того, у нас есть достаточно ресурсов и возможностей для того, чтобы эта поддержка стала системной и долгосрочной», - цитирует пресс-служба председателя правления банка «Надра» Дмитрия Зинкова.

При этом почетный президент Индустриальной группы УПЭК, которая владеет Харьковским подшипниковым заводом, Анатолий Гиршфельд отметил, что развитие высокотехнологической индустрии является стратегической целью группы.

"Создавая высокотехнологичную продукцию, которая была бы конкурентной на глобальных рынках, мы активно инвестируем в развитие производственного потенциала наших предприятий, в частности Харьковского подшипникового завода", - подчеркнул Гиршфельд.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковский подшипниковый завод», основанное в 1947 году, специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта под торговой маркой HARP (ХАРП).

Завод является ведущим в СНГ предприятием по производству подшипников для сельскохозяйственного машиностроения, а также одним из ведущих поставщиков продукции для компаний транспортного машиностроения и железнодорожной отрасли.

Продукция завода применяется также в автомобильной, добывающей и электротехнической промышленности и в горно-металлургическом комплексе.

Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. Основным акционером банка является компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).