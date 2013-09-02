В Украине доходы госбюджета сократились на 3 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократились на 3 млрд грн, или на 1,4%, - до 217,6 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-август 2013 года составили 187,6 млрд грн, что на 0,9 млрд грн, или на 0,5%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года, доходы специального фонда госбюджета за январь-август текущего года составили 30 млрд грн, что на 2,2 млрд грн, или на 6,8%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-август текущего года, по сравнению с январем-августом 2012 года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 5,8 млрд грн, или на 18,8%, - до 36,9 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 15,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,8 раза больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 189,849 млрд грн, что на 1,75% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 247,378 млрд грн, что на 2,7% больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 3,8% - до 166,286 млрд грн

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.