Еврокомиссия даст Кипру второй транш финпомощи

Еврокомиссия удовлетворена тем, как Кипр выполняет антикризисную программу, а потому Никосия получит в ближайшее время второй транш финансовой помощи. Об этом говорится в проекте доклада ЕК, который цитирует сегодня агентство Рейтер.

В документе приводятся выводы экспертов "тройки" ( Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), которые во второй половине июля посетили остров для проведения первой оценки выполнения Кипром стабилизационной программы, одобренной в марте на встрече Еврогруппы, передает ИТАР-ТАСС.

Она предполагает выделение республике кредитной помощи в размере 10 млрд евро в обмен на осуществление кипрскими властями целого ряда жестких мер по реструктуризации банковского сектора. Они включают "стрижку" депозитов в двух крупнейших банках и ликвидацию одного из них, сокращение госрасходов и повышение налогов, которые должны дать дополнительно 13 млрд евро. Первый транш кредита уже был предоставлен Никосии в конце мая и начале июня. Ожидается, что вторая часть помощи в размере 1,5 млрд евро будет одобрена на встрече Еврогруппы 13 сентября после принятия нынешнего доклада.

Эти средства будут выделены в виде бондов, а не наличности, для рекапитализации банковского сектора страны, за исключением Банка Кипра, который покроет свои финансовые потребности за счет "стрижки" незастрахованных депозитов вкладчиков. В основном они пойдут на рекапитализацию системы кооперативных банков республики.

По мнению авторов проекта доклада ЕК, кипрские власти "принимают решительные шаги для стабилизации финансового сектора и постепенно ослабляют ограничения на депозиты и движение капитала". По оценкам кредиторов, в этом году падение ВВП республики достигнет 8,7% после того, как в 2012 этот показатель составил 2,4%. В 2014 году ожидается сокращение ВВП еще на 3,9%, однако в 2015 темпы роста начнут постепенной восстанавливаться. Дефицит бюджета в нынешнем году ожидается на уровне 6,5% по сравнению с 6,3% в прошлом. В 2014 году планируется его рост до 8,4%, а затем постепенное сокращение до 6,3% в 2015 и 2,9% в 2016 году.

Согласно проекту доклада, на данный момент не наблюдается изменений в ключевых макроэкономических и бюджетных прогнозах, которые могли бы изменить сделанные ранее выводы о том, что кипрский госдолг достигнет в 2015 году 127% по отношению к ВВП страны и сократится до 123% в 2016.

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