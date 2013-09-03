НАБУ: доля потребительских кредитов за год выросла на 4,2%

Доля потребительских кредитов в банковском кредитном портфеле физических лиц за период август 2012 года – август 2013 года выросла на 4,2%, до 68,9%, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, за указанный период объем потребительских кредитов увеличился на 8,8 млрд грн, кредитный портфель физических лиц вырос на 1 млрд грн и составил 190,8 млрд грн. Кредитный портфель жителей Киевской области составляет 40% общего портфеля, Днепропетровская, Одесская, Донецкая и Харьковская области формируют 27% кредитного портфеля физических лиц банковской системы. Портфели других регионов составляют от 1% до 5%.

По оценкам экспертов ассоциации, за указанный период портфель «других кредитов», включающий автокредитование, вырос на 320 млн грн. Объем кредитного портфеля под залог ипотеки сократился на 22,5 млрд грн, его доля в общем портфеле составила 32,1%. Портфель кредитов, выданных на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости, сократился примерно на 8 млрд грн.

По мнению экспертов НАБУ, развитие мелкого потребительского кредитования в настоящее время является закономерным. Беззалоговое потребительское кредитование характеризуется стабильным спросом, высокой доходностью и приемлемым уровнем рисков. Именно поэтому в течение ближайших лет, будет сохраняться тенденция роста доли потребительских кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года общий объем остатков по кредитам вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте на 1,5% (с начала года - на 3,4%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте остались практически на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за июнь выросли на 1,3% (с начала года - на 3,3%) - до 647,1 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в июне снизились на 0,4% (с начала года — выросли на 1,2%) - до 185,4 млрд грн.