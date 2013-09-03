Янукович призвал депутатов не тормозить реформы и принять еврозаконы

Президент Украины Виктор Янукович призвал все фракции Верховной Рады объединиться вокруг принятия евроинтеграционных законов и модернизации украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 3 сентября на открытии третьей сессии Верховной Рады седьмого созыва.

“Предлагаю, чтобы все парламентские силы нашли понимание относительно решения двух ключевых стратегических задач”, - подчеркнул Янукович. Он отметил, что самым первым и наиболее актуальным вопросом для этой сессии ВР является принятие пакета законов, которые будут способствовать продвижению Украины в европейском направлении.

“Это домашнее задание, которое должен выполнить украинский парламент накануне Вильнюсского саммита, чтобы Украина смогла подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и расширенном соглашении о зоне свободной торговли с ЕС”, - отметил Янукович.

Также он подчеркнул, что попытки противопоставить сотрудничество с ЕС и “нашими стратегическими партнерами - Российской Федерацией и странами Евразийского содружества - безосновательны”. Он считает, что подписание соглашения с ЕС откроет новые возможности для сотрудничества в евразийском направлении.

По словам Януковича, ассоциация с ЕС нужна “не власти или оппозиции, а ассоциация нужна Украине”.

Кроме того, Президент отметил, что необходимо ускорить реализацию экономических реформ в Украине, реформирование судебной системы, органов прокуратуры и внутренних дел. Он предложил парламенту как можно скорее поддержать соответствующий пакет законопроектов.

Глава государства заявил о необходимости принять все меры для скорейшего эффективного введения нового Уголовного процессуального кодекса, законодательства об адвокатуре.

Янукович подчеркнул и необходимость усилить контроль за государственными финансами через расширение функций Счетной палаты, усовершенствовать законодательство для борьбы с коррупцией.

Также Янукович подчеркнул, что второй важной стратегической задачей, которая требует совместной работы власти и оппозиции, является ускорение модернизации экономики и продолжение экономических реформ.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что на сегодняшний день сложились оптимальные условия для подписания в ноябре Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры.