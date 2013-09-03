Нацбанк Швейцарии спас страну от рецессии

Экономика Швейцарии продолжает расти темпами, которые превышают прогнозы экономистов. При этом непрерывный рост продолжается уже более года благодаря жестко установленной верхней границе курса, сообщают Вести.Экономика.

ВВП Швейцарии вырос во II квартале на 0,5%, в I квартале рост составил 0,6%.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на уровне 0,3%.

Швейцарский национальный банк установил верхнюю границу курса на уровне 1,2 франка по отношению к евро 6 сентября 2011 г., что позволило защитить экономику от длительного спада, тогда как обремененная долгами экономика еврозоны вышла из рецессии, которая длилась 18 месяцев, только в прошлом квартале.

Учитывая необходимость поддержания стабильных цен и сохранения шансов на возобновление кризиса в еврозоне, можно сказать, что верхняя граница курса остается правильным инструментом, сказал глава ЦБ Томас Йордан.

"Это явный успех: они добились того, чего хотели, минимизируя риски дефляции, - сказал экономист Bantleon Bank Даниэль Хартманн. – Вначале такой шаг был встречен с большим скептицизмом, так как было неизвестно, будет ли ограничение приемлемым, а также были сомнения относительно того, что регулятору придется покупать много валюты и это приведет к огромным потерям".

Судя по всему, в этом году экономика Швейцарии будет выглядеть значительно лучше экономики еврозоны. ЕЦБ ожидает, что экономика валютного блока сократится на 0,6%, тогда как ЦБ Швейцарии прогнозирует рост в стране на уровне 1-1,5%.

Необходимо также отметить, что налоговые реформы в Испании и Италии и восстановление экономики США сыграли на руку регулятору, так как сократили спрос инвесторов на франк, который обычно покупают в смутные времена.

При этом Йордан отметил, что франк по-прежнему переоценен, поэтому ограничение по паре евро-франк будет сохраняться так долго, как это будет необходимо.