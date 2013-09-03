В Италии продолжает расти дефицит бюджета

Правительство Италии опубликовало отчет о государственных расходах. В августе дефицит составил 9,2 млрд евро, что значительно выше 6 млрд, зафиксированных в августе 2012 года. Об этом сообщило Министерство финансов, подтвердив тем самым тенденцию ухудшения государственного финансирования, сообщают Вести.ru.

Совокупный дефицит за первые восемь месяцев текущего года составил около 60 млрд евро, что почти вдвое больше, чем дефицит в первые восемь месяцев 2012 г.

Потребность в заемном капитале государственного сектора (SSBR), разница между расходами и доходами федерального правительства, отличается от более широкого понятия счета "государственного управления", которое установлено Пактом стабильности и роста при оценке дефицита стран, входящих в ЕС.

Италия планирует сократить дефицит государственного сектора до 2,9% от ВВП, что незначительно меньше 3%, зафиксированных в прошлом году и удовлетворяющих требованиям Европейского союза.

Правительство Энрико Летта в прошлом месяце объявило, что в этом году отменило непопулярный жилищный налог (IDU). Европейская комиссия отметила, что Италия должна подтвердить, что дефицит по-прежнему ниже 3%.

Итальянское правительство приняло пакет мер, направленных на урезание государственных расходов, не опасаясь вступить в конфронтацию с правоцентристской партией Сильвио Берлускони, который угрожает сместить коалицию премьер-министра.

Данные меры включают сокращение расходов на служебные автомобили на 20%, уменьшение средств на услуги консалтинговых компаний, на которые ежегодно тратится до 1,2 млрд евро. Наряду с этим вышло распоряжение, согласно которому 150 тыс. временных контрактов государственной администрации должны перейти на постоянную основу.