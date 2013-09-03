Япония может ввести налоговые льготы для компаний

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сталкивается с растущим давлением со стороны компаний, которые требуют налоговых льгот в связи с самым длительным спадом в инвестиционном бизнесе с 2009 года, сообщают Вести.ru.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что власти предоставят налоговые льготы на капитальные расходы в ближайшие месяцы, при этом министр финансов Японии Таро Асо одобрил такой шаг.

Тем не менее Асо выступает против масштабного сокращения ставки корпоративного налога.

"Сокращение ставки корпоративного налога потребует сильного политического влияния, - сказал один из бывших правительственных чиновников. – Это будет лакмусовой бумажкой для абэномики".

Министерство экономики, торговли и промышленности на прошлой неделе заявило, что снижение эффективной ставки налога является "важным вопросом", а некоторые эксперты ожидают, что такой шаг позволит противостоять негативным эффектам от роста налога с продаж, запланированного на апрель следующего года.

Ставка корпоративного налога в Японии составляет 35,6%, тогда как в Китае показатель находится на уровне 25%, а в Сингапуре – на уровне 17%. Правительство планирует повысить налог с продаж с 5% до 8% с апреля следующего года, а с 2015 г. поднять его до 10%. Однако у этого плана достаточно много противников, которые считают, что экономика не выдержит такой нагрузки на данном этапе своего становления.

Существуют опасения, что та часть политиков, которые выступают за отсрочку введения налога, получают все большую силу и могут добиться отмены введения этой меры. Синдзо Абэ предстоит испытание, так как повышение налога с продаж - важный инструмент в вопросе решения вопроса с государственным долгом.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают шансы экономики Японии скатиться в четвертую рецессию с 2008 г. в 30% из-за роста налога. Справиться с этим можно, но придется поддержать экономику, а на это может потребоваться около $50 млрд.

ВВП Японии в I квартале вырос на 4,1% в годовом выражении. Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что правительство примет решение о повышении налогов после второй оценки роста ВВП во II квартале. Вторая оценка должна быть опубликована 9 сентября, а первая ожидается 12 августа.

В последний раз Япония повышала налог с продаж в 1997 г., когда он был повышен с 3% до 5%, а экономика страны после этого погрузилась в 20-месячную рецессию.