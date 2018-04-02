Наличные расчеты: как обойти ограничения

С первого сентября 2013 года вступили в силу ограничения относительно наличных расчётов, введенные постановлением Правления НБУ (№210 от 6 июня 2013 года). Изменения, предусмотренные данным актом, вызвали широкий резонанс в обществе – как среди населения, так и среди специалистов в сфере экономики, финансов и права. Следует отметить, что ограничения расчетов наличными – далеко не новые методы усиления государственного контроля над оборотом денежных средств. К примеру, в Европе объем операций в безналичной форме составляет 90-95%. Как результат - удельное количество так называемых «теневых» денежных потоков значительно сокращается. Кроме того, данные меры обеспечивают крупные вливания средств в кредитно-финансовую систему государства.

Итак, наследуя европейский опыт, Нацбанк установил следующие граничные суммы расчетов наличностью (п.1 постановления):

для предприятий (предпринимателей) при расчетах между ними – не более 10 000 гривень в день;

при расчетах физического лица с предприятием (предпринимателем) – не более 150 000 гривень в день;

при расчетах между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, – не более 150 000 гривень в день.

При этом достаточно интересную норму содержит п.2 постановления НБУ, который предполагает, что физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 150 000 гривень, либо путем перевода средств со счета на счет, либо путем их внесения на текущие счета.

Первое из приведенных ограничений новеллой не является и действует еще с 2005 года. В то же время, последние два лимита вызывают немалый интерес не только со стороны их предполагаемого экономического эффекта, о котором уже успели рассказать чиновники, но и со стороны юридического содержания.

Что ограничили?

Как может показаться на первый взгляд, ограничение наличных расчетов между физическими лицами касается исключительно расчетов по нотариальным договорам купли-продажи (то есть, расчетов по сделкам относительно купли-продажи недвижимости). Но п.2 постановления не исключает расширенного толкования и, по сути, устанавливает, что физические лица имеют право проводить любые расчеты на сумму, которая превышает 150 тыс. гривень, только с участием банка (в независимости от участников операции, вида или формы договора, по которому такой расчет проводится).

С одной стороны, данная норма является «мертвой», так как ответственность за ее несоблюдение (при осуществлении расчетов между двумя физическими лицами) действующее законодательство не предусматривает. С другой стороны, не совсем понятно, чего добивался Нацбанк, когда кроме ограничений прописал еще и общую норму в отношении физических лиц, что выглядит, по меньшей мере, нелогично.

Также один сугубо юридический, но важный момент – п. 2 Постановления №210, в отличие от п.1, не устанавливает обязанности, а регламентирует лишь право физического лица осуществлять расчет в безналичной форме. Конкретное содержание этой туманной формулировке, очевидно, придаст только судебная практика, но данный нюанс вполне может стать определяющим в отношении ограничений для расчетов между физическими лицами, ведь для них прямого запрета платить наличными на сумму, превышающую 150 тыс. гривень в день, по договорам купли-продажи, заключенным в простой письменной форме, нет.

Как «обойти» норму

Как уже говорилось, ответственность за нарушение лимита в 150 тыс. грн. при расчетах между физическими лицами действующее законодательство не предусматривает. Кроме того, нарушение требований постановления НБУ не может быть основанием для признания сделок недействительными.

Между тем, для частных предпринимателей, должностных и юридических лиц статья 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП) устанавливает санкцию в виде штрафа размером от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а при повторном нарушении в течение года – штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

Необходимо знать, что кроме административного штрафа, предусмотренного КУАП, к предпринимателям и юридическим лицам применяются и санкции, предусмотренные Указом Президента (№436/95 от 12.06.1995 года) «О применении штрафных санкций за нарушение норм, регулирующих оборот наличности» (в случае, если в результате нарушения требований постановления НБУ такими юридическими лицами или предпринимателями был превышен установленный лимит кассы). Так, штраф в данном случае будет применяться в двойном размере выявленной сверхлимитной наличности за каждый день.

Но что мешает физическим лицам проводить наличные расчеты между собой в размерах, превышающих граничные суммы? Абсолютно ничего. Логичным со стороны государства было бы проявить комплексный подход и внести соответствующие изменения в Порядок совершения нотариальных действий, возложив на нотариусов обязанность следить за соблюдением контрагентами лимитов, установленных НБУ, при совершении сделок купли-продажи недвижимости.

Кроме того, постановление НБУ предполагает ограничения относительно объемов наличных расчетов, осуществляемых субъектами в день. В этой связи напрашивается вывод, что наиболее простым, безопасным и действенным способом «уйти» от требований регулятора является рассрочка оплаты стоимости объекта купли-продажи. При этом, очевидно, что документы, подтверждающие расчет между физическими лицами, могут быть оформлены разными датами, несмотря на то, что фактически денежные средства из «рук в руки» будут переданы единой суммой. Кроме того, способом «обхода» постановления НБУ могут быть мнимые сделки. К примеру, вместо договора купли-продажи стороны подписывают договор дарения, хотя фактически платеж за объект сделки совершается наличными.

То ли еще будет

Очевидно, что в дальнейшем НБУ еще не раз вернется к вопросу ограничения наличных расчетов, в связи с чем следует ожидать дальнейшего понижения граничных сумм. Но само ограничение вряд ли станет действенным методом вливания денег в финансово-кредитную систему страны. Со стороны государства необходимы комплексные шаги, в том числе, создание механизма контроля соблюдения субъектами установленных граничных объемов, а так же введение ответственности за их нарушение физическими лицами.

Наверняка, понимают это и госчиновники. Таким образом, на ближайшую перспективу вполне ожидаемы новые изменения Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, а также ужесточение уже существующих административных санкций и введение новых штрафов.

Антон Богданович, юрист компании Jurimex