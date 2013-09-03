Парламент не принял закон об усовершенствовании Налогового кодекса

Верховная Рада Украины не приняла во втором чтении законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых норм” (регистрационный номер 1246).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона проголосовали лишь 198 (при необходимых 226 — УНИАН) из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Комитета Вероховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник отметил, что предусмотренный законопроектом “комплекс изменений направлен на упрощение процедур учреждения бизнеса в части регистрации юридических и физических лиц”.

Представители фракций “Свобода” и “УДАР” заявили, что не голосовали за данный законопроект, поскольку в первом чтении он принимался на «выездном» заседании парламента 4 апреля.

Также парламент не поддержал предложение народного депутата Михаила Чечетова (фракция Партии регионов) о направлении данного законопроекта на повторное второе чтение. За это решение проголосовали лишь 205 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как ранее сообщал УНИАН, депутаты планировали во вторник рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования налогообложения льготной категории лиц, которые получают бытовое топливо в соответствии с Горным законом Украины, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения кодификации видов экономической деятельности.

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