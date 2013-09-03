ОЭСР изменила прогноз роста экономик крупнейших стран мира

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) изменила прогнозы динамики реального ВВП ряду крупнейших экономик мира, свидетельствует промежуточный экономический отчет ОЭСР.

Так, оценка роста ВВП США на 2013 год снижена в этом документе по сравнению с предыдущим основным экономическим прогнозом, опубликованном в конце мая, до 1,7% с 1,9%, для Китая - до 7,4% с 7,8%, сообщает РИА Новости.

Для Германии прогноз повышен до 0,7% с 0,4%, для Великобритании - до 1,5% с 0,8%, для Франции - улучшен до роста на 0,3% с падения на 0,3%. Оценка по Японии не изменена - рост в 1,6%, по Италии - сохранена на уровне минус 1,8%.

"Темпы восстановления в крупных развитых экономиках улучшились во втором квартале и рост, как ожидается, останется на том же уровне во второй половине этого года. Активность расширяется в Северной Америке, Японии и Великобритании, а еврозона, в целом, вышла из рецессии", - пишет ОЭСР.

При этом организация отмечает, что устойчивого восстановления экономики в странах ОЭСР пока не наблюдается, сохраняются существенные риски для успешного экономического развития. Согласно отчету, ОЭСР считает, что государствам необходимо продолжать поддерживать спрос, в том числе посредством нестандартной денежно-кредитной политики.

"Реформы для стимулирования роста и снижения структурных препятствий для создания новых рабочих мест остаются жизненно важными", - отмечает ОЭСР.

Высокий уровень безработицы и низкие темпы экономического роста, вероятно, усилят социальную напряженность в развитых и развивающихся странах, не исключает ОЭСР. "Это подчеркивает необходимость обеспечить достаточную поддержку спросу, пока претворяются в жизнь необходимые реформы", - говорится в документе.

ОЭСР отмечает необходимость проведения бюджетной оптимизации в развитых странах, которая нередко сопровождается повышением налогов и сокращением социальных расходов. При этом программы консолидации должны быть улучшены, в том числе, с выделением приоритетов в области расходов на поддержку возврата безработных к занятости и сдерживания социального неравенства, отмечает ОЭСР.