На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

Во вторник, 3 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару повысились до 8,1360/8,1400 грн/долл. с 8,1425/8,1455 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,7080/10,7195 грн/евро с 10,7245/10,7345 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2434/0,2439 грн/рубль с 0,2437/0,2442 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4330 (+0,1980).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3160/1,3195.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1275/8,1325 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,7375/10,7500 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2442/0,2447 грн/рубль.