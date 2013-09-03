Bank of America выйдет из капитала крупнейшего банка Китая

Bank of America планирует полностью выйти из капитала China Construction Bank, одной из крупнейших финансовых организаций Китая. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Американский банк выставляет на продажу 2 млрд акций китайского банка по цене от 5,63 до 5,81 гонконгского доллара каждая. Это где-то на 5% ниже той цены, по которой сейчас торгуются акции. Общая сумма сделки может составить $1,5 млрд.

Акции будут проданы в рамках программы по сокращению расходов американской финансовой организации на $8 млрд ежегодно. Банк стал одной из многих западных организаций, сокращающих присутствие в Китае.