Москва. Армения намерена вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении по итогам переговоров президентов Российской Федерации и Республики Армения.

«Президенты подтвердили нацеленность Российской Федерации и Республики Армения на дальнейшее развитие процессов экономической интеграции на евразийском пространстве. В этом контексте президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги, а в последующем – участвовать в формировании Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении. При этом о сроках вступления не сообщается

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал такое решение Республики Армения и выразил готовность Российской стороны всемерно содействовать этому процессу.

Также сообщается, что в ходе состоявшихся 3 сентября 2013 года в Москве переговоров Путин и Саргсян всесторонне обсудили состояние и перспективы двустороннего союзнического партнерства, вопросы внешнеполитического взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила план присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу и состав Рабочей группы по вопросу участия Кыргызской Республики в Таможенном союзе.

В плане отмечается, что к 15 ноября 2013 года должна быть подготовлена дорожная карта вступления Киргизии в ТС. До этого времени предполагается проанализировать законодательство Киргизии и ее международных договоров на соответствие договорно-правовой базе Таможенного союза.

Справка УНИАН. Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Кыргызстан, Украина и Таджикистан.