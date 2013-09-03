Миндоходов предлагает изменить критерии определения крупных налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины в порядке усовершенствования учета крупных налогоплательщиков предлагает внести изменения в набор критериев крупных налогоплательщиков и ежегодно формировать соответствующий реестр таких предприятий.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, разработанный в Миндоходов и опубликованный на сайте министерства.

Согласно проекту закона, крупным налогоплательщиком, как и ранее, считается юридическое лицо, общий объем операций которого за 12 календарных месяцев превышает 500 млн грн или общая сумма уплаченных в государственный бюджет налогов превышает 15 млн грн (ранее эта сумма составляла 12 млн грн).

При этом Миндоходов отказалось от использования критерия доходности предприятий при определении крупного налогоплательщика, но разрешило им самостоятельно определять места учета в контролирующих органах.

«Принятие законопроекта обеспечит усовершенствование процесса отбора налогоплательщиков и формирования реестра, уменьшение административного давления на крупных налогоплательщиков, а также существенно упростит документооборот», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, имея четкий реестр крупных налогоплательщиков, Миндоходов сможет оперативно предлагать использование различных сервисов для упрощения работы.

В министерстве также отметили, что количество крупных налогоплательщиков 2011 году составляло 1146 предприятий, в 2012-м – 1382 предприятия, в 2013 году – 1480 предприятий.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в Министерство доходов и сборов Украины, создала центральный офис с 11 региональными отделениями по обслуживанию крупных налогоплательщиков.