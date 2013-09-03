Рост инвестиций в Украину стал неожиданностью - эксперт

Рост прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в июле текущего года, рекордный с начала года по предварительным оценкам Нацбанка, выглядит неожиданным.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин.

«Действительно, рост прямых иностранных инвестиций в июле выглядит неожиданным. В первом полугодии 2013 года было объявлено о заключении ряда сделок по продаже банков, медиа-активов и других компаний. Некоторые из этих сделок могли пройти только в июле, что позитивно отразилось на финансовом счете платежного баланса», - пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, статистика роста прямых иностранных инвестиций не говорит о преломлении тенденции к их снижению. «Мы считаем такой рост единичным. Падение прямых иностранных инвестиций в 2013 году составит 25% в годовом выражении, и по итогам года инвестиции едва достигнут 5 млрд долл.», - прогнозирует Путилин.

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам Национального банка, в июле второй месяц подряд платежный баланс сведен с дефицитом в 298 млн долл. за счет дефицита по статье «кредиты и облигации» (статья финансового и капитального счета - УНИАН) в 471 млн долл., дефицит по которой зафиксирован также второй месяц подряд. В то же время, в целом по финансовому и капитальному счету сформировался профицит в 1,1 млрд долл. США, в первую очередь за счет прямых и портфельных иностранных инвестиций. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июле составил 905 млн долл. США и был наибольшим с начала года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.