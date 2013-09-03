Эксперты: дефицит госбюджета в этом году превысит плановый

Рост доходов госбюджета в июле текущего года в годовом выражении является временным явлением, и по итогам года дефицит госбюджета превысит плановый уровень и достигнет 4-5% ВВП.

Такого мнения придерживаются опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, рост доходов госбюджета в июле в годовом выражении обусловлен низкой базой сравнения 2012 года в связи с изменениями в процедурах уплаты налога на прибыль. «В 2012 году по этим платежам наблюдалась волатильность с пиковыми поступлениями в середине каждого квартала. С внедрением механизма авансовых платежей ежемесячные поступления от налога на прибыль выровнялись и составили в среднем около 4 млрд грн во 2-м квартале. На этом фоне скачок доходов в июле был вполне ожидаемым, поскольку в июле 2012 года был провал по доходам от этого налога – всего 0,5 млрд грн», - пояснил эксперт.

По оценкам эксперта, динамика наполнения госбюджета остается слабой. «Реальный сектор пока не показывает признаков оживления, а сельское хозяйство – единственный сектор, который растет, почти ничего в бюджет не платит. В таких условиях мы ожидаем, что уже в августе статистика по доходной части бюджета испортится и будет очень слабой до конца года», - отметил Паращий. Согласно прогнозам аналитиков компании, доходная часть госбюджета по итогам года будет недовыполнена на 25 млрд грн, и фискальный разрыв составит 75 млрд грн, или 5% ВВП. «Примечательно, что уже на конец июля дефицит бюджета составил 2% ВВП, поэтому поля для маневра у правительства осталось совсем немного. Особенно если учесть, что основная часть расходов в этом году еще впереди», - добавил эксперт.

«Июльские бюджетные показатели свидетельствуют об улучшении динамики доходов по сравнению как с предыдущим месяцем, так и аналогичным периодом прошлого года. В частности, выросли поступления от подоходного налога, НДС и налога на прибыль», - прокомментировала главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан. По ее оценкам, темпы роста расходов продолжили замедляться, отражая консервативную политику правительства в этом вопросе. «Тем не менее, бюджетная ситуация остается напряженной. По нашим оценкам, дефицит бюджета сектора госуправления (включает госбюджет, местные бюджеты и Пенсионный фонд) остается близким к 5% ВВП», - отметила Белан. По ее словам, выпуск казначейских векселей может способствовать улучшению динамики бюджетных показателей, но позитивный эффект будет ощутим в краткосрочной перспективе и произойдет за счет увеличения бюджетной нагрузки в последующие годы.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен также прогнозирует, что дефицит госбюджета по итогам года превысит плановый уровень в 3,2% ВВП. «По итогам года дефицит государственного бюджета составит 4,2% от ВВП, или 60 млрд грн. В августе дефицит снизится по сравнению с июлем, и за период с января по август он составит 36,5 млрд грн», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 1,7%, - до 189,7 млрд грн, а в январе-августе сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4% - до 217,6 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,8 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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