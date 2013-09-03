О "поборах" при оформлении паспортов можно сообщать в Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет Украины призывает граждан жаловаться в территориальные органы Комитета на случаи принуждения к оплате необязательных услуг и консультаций административного характера.

Об этом в эфире одной из радиостанций заявил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

По его словам, рынок сопутствующих услуг, в частности при предоставлении административных услуг, является одним из приоритетных для исследования. «Мы получаем жалобы от граждан, которые вынуждены оплачивать дополнительные и необязательные услуги по консультированию, страхованию. Это касается, например, оплаты сопутствующих услуг при оформлении паспортов», - отметил Кузьмин.

Он обратил внимание, что принудительная оплата таких услуг увеличивает установленные расценки на оформление документов в разы, что является нарушением.

Кроме того, Кузьмин сообщил, что помимо рынка услуг, АМКУ также изучает рынок естественных монополий, механизмы подключения объектов инфраструктуры к инженерным сетям, рынок лекарств и ритуальных услуг.

«Должен признать, что АМКУ фиксирует увеличение жалоб и заявлений – как от граждан, так и юридических лиц. Это говорит о том, что все большее число субъектов хозяйствования хочет работать в конкурентной среде и конкурентных условиях», - отметил замглавы Комитета.

При этом он обратил внимание, что органы АМКУ за 7 месяцев года выявили более 4 тыс. нарушений конкурентного законодательства и наложили штрафов на сумму более 411 млн грн, из которых в бюджет уплачено порядка 25 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об административных услугах", внесенный Президентом Украины (№9435).

Статья 20 переходных положений этого закона предполагает утверждение перечня административных услуг и платы за их предоставление на законодательном уровне.