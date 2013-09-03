Миндоходов предупредило растрату 36 млн грн в учебном центре Госслужбы занятости

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины предупредили растрату 36,6 млн грн средств учебного центра Государственной службы занятости, перечисленных другим предприятиям за неосуществленные поставки товаров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

По информации Миндоходов, учебный центр Государственной службы занятости провел открытые торги, победителю которых – открытому акционерному обществу, название которого Миндоходов не называет - были перечислены 77,5 млн грн бюджетных средств. Из них 36,6 млн грн были вслед за этим перечислены на другие предприятия за поставки товаров и услуг, которые так и не были осуществлены. Вместе с тем, перечисленные средства были потрачены контрагентами на собственные нужды.

«Деятельность открытого акционерного общества прекращена, ведется его реорганизация. По факту растраты государственных средств в Единый реестр досудебных расследований внесено соответствующее уведомление. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, только в столице Украины сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве с начала года закрыли 11 конвертационных центров и зафиксировали 536 правонарушений в сфере налогообложения, из которых более половина (276 случаев) признаны особо тяжкими. Общая сумма убытков, нанесенных интересам государства, составила 1,6 млрд грн, из которых 273 млн уже уплачены в казну.