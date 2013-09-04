Организация экономического сотрудничества объявила о выходе еврозоны из рецессии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) озвучила прогнозы состояния внутреннего валового продукта (ВВП) ведущих экономик мира на вторую половину 2013 года, согласно которым экономика еврозоны вышла из рецессии.

Тем не менее, в докладе, опубликованном во вторник, 3 сентября, эксперты предупреждают, что о полном выздоровлении мировой экономики говорить еще рано, передает dw.de со ссылкой на агентство dpa.

Во Франции, ФРГ и Великобритании ВВП будет расти быстрее, чем ожидалось. Так, согласно экспертной оценке, во Франции - второй по величине экономике Европы, - ВВП до конца текущего года предстоит вырасти на 0,3%. При этом еще четыре месяца назад эксперты предсказывали его падение на 0,3%. Прогноз по Германии, согласно которому рост ВВП должен был составить 0,4%, был скорректирован до 0,7%. Прогноз роста ВВП Великобритании увеличился с 0,8% до 1,5%.

Одновременно ОЭСР снизил оценку роста экономики США на 2013 год с 1,9% до 1,7%, а для Китая прогноз ухудшен с 7,8% до 7,4%, сообщает агентство AFP.

Оценки для Японии и Италии сохранились на прежнем уровне. Рост японской экономики составит 1,6%, а падение итальянской - 1,8 %. Одновременно авторы доклада отмечают, что государство должно поддерживать экономику при помощи "нестандартной денежно-кредитной политики".