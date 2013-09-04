Британия обвиняет японский Olympus в мошенничестве

Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере обвинило японского производителя фототехники и медицинского оборудования Olympus и его дочернюю компанию Gyrus Group в фальсификации отчетов, сообщает Русская служба Би-би-си.

По мнению следователей, фирма предоставила "вводящую в заблуждение или ложную информации" в финансовых отчетах Gyrus.

Сделка по покупке Gyrus уже стала одним их эпизодов дела о финансовых махинациях в Olympus, по которому в Японии были приговорены к условным срокам три руководителя компании.

По данным прокуроров, несколько менеджеров вступили в сговор, чтобы скрыть убытки Olympus от инвестиций в 1,7 млрд долларов.