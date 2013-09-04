Путин рассказал, как будет защищаться от попадания европейских товаров через Украину

Москва. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности попадания европейских товаров через Украину на рынок стран Таможенного союза в случае подписания Соглашения с ЕС о зоне свободной торговли, заявил, что это может создавать проблемы для российской экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью «Первому каналу» и агентству «Ассошиэйтед Пресс» в преддверии саммита «Большой двадцатки».

«Суть заключается в том, что Украина берет на себя дополнительные обязательства по снижению таможенной защиты, таможенных барьеров. По значительной группе товаров, то, что скажу, понятно, даже не нужно быть специалистом, Украина в течение какого-то времени, а по некоторым - сразу, обнуляет ввозные таможенные пошлины – это первое. И второе, вводит европейские стандартны регулирования, технического регулирования. Сейчас скажу, что это такое. Когда обнуляются пошлины, появляется товар иностранного производства на украинском рынке, а свои-то предприятия работают, куда свой-то товар девать? У нас есть опасение, что они будут выдавливаться на наш рынок, на рынок Таможенного союза, на рынок России, Казахстана и Беларуси. Но мы так не договаривались, это будет создавать проблемы для нашей экономики», - сказал Путин.

Он убежден, что внедрить в Украине в одночасье европейские технические стандарты очень сложно.

«Это значит, что украинские предприятия должны будут выпускать все, не знаю, лифт, машину, рубашку, часы и прочее, все остальные товары по техническим регламентам Евросоюза. Они хорошие, но они очень жесткие, и чтобы предприятия так работали по этим регламентам, нужны инвестиции многомиллиардные, время нужно. Сомневаюсь, что это возможно сделать в одночасье. А пока это будут делать, многие предприятия уже разорятся или опять же будут выталкивать товары на наш рынок. Мы вынуждены будем закрываться, вот в чем проблема», - подчеркнул Путин.

При этом он заявил, что у Украины и России есть очевидные конкурентные преимущества.

«У нас общая транспортная инфраструктура, общая энергетика, у нас кооперация глубокая, у нас общий язык. Это большие конкурентные преимущества, они исчезнут. Я с трудом себе представляю, как будет развиваться ракетно-космическая отрасль Украины? Она такая солидная очень, и ракетная отрасль, и авиация. Я просто не представляю без нашего рынка. Моторостроение авиационное. Наши все вертолеты оснащены украинскими двигателями, что нам делать? Как это будет все развиваться, или не будет вообще?», - сказал российский президент.

При этом он подчеркнул, что если Украина считает, что ей нужно и целесообразнее заключать договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом, «значит, так тому и быть».

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры.

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", - заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

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