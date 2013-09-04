На саммите G20 могут принять «петербургский план» развития мировой экономики

На предстоящим саммите G20 могут принять «петербургский план» развития мировой экономики и создания новых рабочих мест, заявил в интервью Первому каналу и Associated Press президент России Владимир Путин, передает Газета.Ru.

«Успехом саммита будет открытая позитивная дискуссия, направленная на окончательное принятие подготовленных решений. Какие это решения? Это набор мер, направленных на стимулирование роста мировой экономики, на создание новых рабочих мест. Вот это два основных, генеральных направления», — сказал Путин. По словам главы государства, для этого понадобится решить несколько важных вопросов, среди которых стимулирование инвестиций, придание мировой экономике большей открытости, работа в сфере налогового администрирования и банковской системы.

«Подготовлен так называемый петербургский план развития мировой экономики и создания новых рабочих мест. Мы договорились по ряду других позиций, связанных с борьбой с коррупцией. Мы договорились о том, что нужно делать в борьбе с офшорами», — пояснил президент.

Он также сказал, что удалось согласовать основные принципы развития налоговой системы в мире. «Этого никто не делал за последние 100 лет. И это очень важная составляющая нашей работы», — заявил Путин.