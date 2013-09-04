Медиахолдинг News Corporation намерен продать более 30 небольших газет

Международный медиахолдинг News Corporation, подконтрольный американскому магнату Руперту Мердоку, продает свою дочернюю компанию Dow Jones Local Media Group, которая владеет 33 небольшими газетами в разных городах США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении корпорации, сообщает ИТАР-ТАСС.

В качестве покупателя выступила американская инвестиционная группа Fortress, специализирующаяся на приобретении и реструктуризации убыточных компаний. Сумма сделки не раскрывается. Fortress уже принадлежит сеть более чем из 400 небольших печатных изданий по всей территории США.

Проданные газеты перешли под контроль Мердока в 2007 году, когда News Corporation приобрела компанию Dow Jones, издающую нью-йоркскую газету The Wall Street Journal. По данным агентства Рейтер, Мердок с самого начала планировал избавиться от этого актива.

В последние месяцы на американском медийном рынке было заключено несколько крупных сделок. Медиакомпания New York Times company продала миллиардеру из США Джону Генри газету Boston Globe и другие активы за 70 млн долларов. А издание The Washington Post приобрел за 250 млн долларов основатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джеффри Безос.