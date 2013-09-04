Азаров нацелит бюджет-2014 на поддержку национального производителя

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил, открывая заседание Кабмина.

«Необходимо принять бюджет на 2014 год. Он должен обеспечить поддержку национального производителя и выполнение социальных стандартов. Разработкой такого бюджета должны заняться Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли», - сказал Азаров.

По его мнению, сейчас не время ориентироваться на конъюнктуру внешних рынков.

«Мы не можем уверенно положиться на рост внешних рынков, поэтому в центре внимания должна быть реализация Программы активизации экономики на 2013-2014 годы, а также реализация инвестпроектов, направленных на импортозамещение и энергоэффективность», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

В апреле Кабинет министров представил проект бюджетной резолюции, учитывающий прогноз на дефицит бюджета 2014 года на уровне 3% ВВП, рост ВВП также на уровне 3% и уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП.