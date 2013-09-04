Украина потеряла 11 позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина заняла 84 место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.

Об этом говорится в отчете, обнародованном в среду Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

«После некоторых улучшений в прошлом году, Украина в этом году падает снова на 11 мест до 84-й позиции в GCI. В будущем Украине нужно будет закрепить экономический рост на более стабильной основе для решения важных задач. Можно утверждать, что наиболее важной проблемой страны является необходимость капитальной перестройки ее институциональной структуры, которая страдает от бюрократизма, отсутствия прозрачности и фаворитизма», - говорится в сообщении ВЭФ.

При этом отмечается, что в целом Украина сохранила свои конкурентные преимущества за счет успехов, достигнутых в сфере образования и развития рынков.

«В целом Украина сохраняет свои конкурентные преимущества. Эти результаты стали возможны из-за большого размера рынка (38 место) и образовательной системы, которая обеспечивает легкий доступ ко всем уровням образования (43 место по высшему образованию и 57 по начальному)», - говорится в отчете.

При этом, Россия в этом году улучшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности на 3 места, заняв 64 место.

Согласно отчету, свои позиции незначительно ухудшила Польша, заняв 42 место после 41 в прошлом года. Венгрия потеряла 3 позиции, заняв 63 место. А Казахстан улучшил рейтинг на 1 позицию, заняв 50 место.

Лидерами рейтинга в этом году, как и в прошлом, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия. А наименее конкурентоспособными стали страны Бурунди, Гвинея и Чад.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций. В этом году она фактически вернулась на свои позиции 2011 года.