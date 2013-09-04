Россия хочет выставить Украине счет за собранные с Черноморского флота налоги

Черноморский флот РФ планирует подсчитать объем средств, выплаченных Украине за 15 лет в качестве таможенных платежей. Об этом сообщил «Новый регион» со ссылкой на источник в штабе ЧФ, передает lenta.ru.

Российская сторона считает, что эти платежи взимались украинской стороной «без юридических оснований». По итогам подсчета, по словам источника, может быть официально поставлен вопрос о возврате этих средств «или оформлении в качестве внешнего долга Украины».

Согласно данным российского МИДа, расходы на таможенное оформление грузов, поступающих в Крым для ЧФ, ежегодно составляют 10-15 миллионов долларов. Замглавы МИДа Григорий Карасин весной прошлого года отмечал в интервью «Интерфаксу», что такое положение является «неоправданным, прежде всего с правовой точки зрения».

В конце августа сообщалось, что Украине, вопреки позиции российской стороны, удалось «выбить» из Черноморского флота около миллиона долларов налогов за оформление авиационного и дизельного топлива, поставляемого в Крым для обеспечения техники. При этом, по словам источника в штабе, авиатопливо было классифицировано украинской таможней по коду «уайт-спирит» (который применяется главным образом как растворитель в лакокрасочной промышленности), что привело к увеличению акцизного налога в несколько раз.

«На Черноморском флоте более не намерены мириться с таким положением дел», — подчеркнул источник. Российская сторона уже обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться в ситуации.

Россия при ввозе на Украину продукции, предназначенной для нужд ЧФ, оплачивает и таможенные сборы, и НДС. Споры на эту тему ведутся уже не первый год. Российская сторона считает, что грузы, ввозимые в целях жизнеобеспечения флота, не должны облагаться налогами. В Киеве, в свою очередь, настаивают на том, что оснований пользоваться льготами у Черноморского флота в данном случае нет.

В апреле 2013 года сообщалось, что российская сторона может заправлять корабли ЧФ «за пределами территориальных вод Украины». С осени прошлого года, по информации «Нового региона», подобная практика позволила сэкономить более пяти миллионов долларов.