Украина может присоединиться к Договору об устранении торговых барьеров между ТС и СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил в скорейшем времени проработать вопрос присоединения Украины к Договору об устранении технических барьеров во взаимной торговле между странами Таможенного союза (ТС) и государствами-участниками СНГ, которые не являются членами ТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил в среду во время выступления на заседании правительства.

«В первую очередь мы должны проработать вопрос присоединения к Соглашению государств-участников Таможенного союза «Об устранении технических барьеров во взаимной торговле со странами-участницами СНГ, которые не являются членами ТС». Это очень важное соглашение», - сказал Азаров.

При этом он поручил Министерству экономики и Министерству юстиции совместно с уполномоченным правительства в Коллегии Евразийского экономического союза срочно подготовить вопрос о присоединении к данному договору.

Глава правительства также сообщил, что по его поручению завершается анализ соглашений Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться в интересах упрощения торгового режима.

«Рынки Украины и Таможенного союза одинаково важны друг для друга. Достаточно вспомнить, что 60% украинского экспорта в Российскую Федерацию является продукцией конечного потребления», - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что свободная торговля – главная экономическая ценность современного мира. «Именно поэтому большинство государств присоединились к Всемирной организации торговли. Украина целиком готова к тому, чтобы использовать принципы и нормы ВТО в своих торгово-экономических отношениях. Таможенный союз также декларирует соответствие нормам ВТО», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 30 августа в интервью ведущим телеканалам констатировал, что Украина начала сотрудничество с Таможенным союзом в формате «3+1».

Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Кыргызстан, Украина и Таджикистан.