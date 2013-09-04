Первый зампред «ПриватБанка» уходит в российский «Сбербанк»

Первый заместитель председателя правления - руководитель ІT-департамента "Приватбанка" Никита Волков перешел на должность старшего вице-президента по ІT в российский «Сбербанк».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

По информации пресс-службы, контракт с Никитой Волковым завершен по обоюдному согласию сторон. Как уточнили УНИАН в пресс-службе, Волков работал в системе «ПриваБанка» с 1992 года, и вместо него пока никто не назначен.

«С уходом Никиты Волкова завершается большая реорганизация в «ПриватБанке». Мы перешли от классической модели, когда за IT отвечает только IT-департамент, к модели, когда все наши департаменты являются айти-разработчиками. Это должно привести к повышению стабильности наших программ и скорости внедрения доработок, – цитирует пресс-служба председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов - 120,750 млрд грн, собственный капитал - 19,734 млрд грн, уставный капитал - 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).