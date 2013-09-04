Кабмин увеличивает уставный капитал «Укрэксимбанка»

Кабинет министров Украины увеличивает уставный капитал государственного «Укрэксимбанка» на 67,234 млн грн, или на 0,41%, - до 16,514 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №630 от 28 августа 2013 года, опубликованном на правительственном сайте.

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на сумму 67 233 766 грн 89 коп. путем увеличения номинальной стоимости акций за счет части прибыли за 2011 год, оставшейся в распоряжении общества, и нераспределенной прибыли прошлых лет, с сохранением в собственности государства 100% таких акций», - говорится в постановлении.

Этим же документом Кабмин вносит изменения в устав «Укрэксимбанка», в соответствии с которыми уставный капитал банка составляет 16,514 млрд грн, а номинальная стоимость его акций - 1,447 тыс. грн. Также, согласно изменениям к уставу, виды деятельности банка расширены такими, как депозитарная деятельность депозитарного учреждения, деятельность по хранению активов институтов совместного инвестирования, деятельность по хранению активов пенсионных фондов.

Постановление вступает в силу с момента его публикации.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Кабмин дважды увеличивал уставный капитал государственного «Ощадбанка» - на 291,732 млн грн в июне и на 1,34 млрд грн в июле.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», в текущем году при участии Кабмина предусмотрена капитализация Аграрного фонда на 5 млрд грн, «Ощадбанка» – на 1,4 млрд грн, Украинского Дунайского пароходства – на 300 млн грн. В то же время, увеличение уставного капитала «Укрэксимбанка» законом не предусмотрено.

В последний раз Кабмин увеличивал уставный капитал «Укрэксимбанка» в марте 2012 года - на 33,332 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 91,627 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 38,593 млрд грн, обязательства - 73,643 млрд грн, средства клиентов - 43,677 млрд грн, собственный капитал - 17,984 млрд грн, уставный капитал - 16,447 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 87,240 млн грн. По итогам 2012 года прибыль банка составил 159,73 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.