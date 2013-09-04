Набсовет “Брокбизнесбанка” возглавил президент Ассоциации юристов Украины

Наблюдательный совет входящего в группу крупных финучреждений “Брокбизнесбанка” возглавил президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, такое решение акционеры банка приняли на внеочередном общем собрании 3 сентября. Назначенный председателем набсовета Денис Бугай имеет опыт работы в центральном аппарате НБУ, юридических и финансовых учреждениях и в настоящий момент занимает должность президента всеукраинской организации «Ассоциация юристов Украины».

Также в состав набсовета банка вошли один из его прежних мажоритарных владельцев Александр Буряк, прежний глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин и компания «Айнам».

Как сообщал УНИАН, мажоритарные акционеры «Брокбизнесбанка» Александр и Сергей Буряки продали большую часть своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10% уставного капитала банка.

В июле текущего года группа компаний ВЕТЭК подтвердила вхождение в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», при этом прежние мажоритарные акционеры остаются владельцами акций банка. Также в июле группа проинформировала о намерениях назначить главой набсовета банка Бориса Тимонькина, его заместителем - Александра Буряка.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 18,055 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 13,758 млрд грн, обязательства - 15,124 млрд грн, средства клиентов - 11,871 млрд грн, собственный капитал - 2,932 млрд грн, уставный капитал - 2,524 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 4,458 млн грн.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.

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