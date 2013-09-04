Миндоходов реконструирует 3 пункта пропуска на украинско-румынской границе

Министерство доходов и сборов Украины рассчитывает реконструировать по последнему слову техники три пункта пропуска на украинско-румынской границе и предоставить им международный статус. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на нормы соответствующего межправительственного украинско-румынского соглашения, проект которого был одобрен сегодня, 4 сентября, на заседании правительства.

По сообщению пресс-службы, речь идет о пунктах пропуска Красноильск – Викву де Сус, Руска - Ульма и Дяковцы - Раковец в Черновицкой области.

Как отметил по этому поводу министр Александр Клименко, Украина получит три современных пункта пропуска со значительно увеличенной пропускной способностью, позволяющей активизировать экономический и культурный обмен между странами. «Это создаст комфортные условия гражданам для пересечения границы», - цитирует пресс-служба Клименко.

Как ожидается, к финансированию масштабной реконструкции могут быть привлечены структуры Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство доходов и сборов Украины обнародовало планы открыть к январю 2015 года 10 новых таможенных пунктов пропуска через государственную границу и реконструировать пять уже существующих пунктов – на границе с Румынией и Венгрией, определив прогнозный объем необходимых бюджетных ассигнований для проведения всех работ до конца 2013 года на уровне 30 млн грн.

При этом, по информации министра Клименко, в рамках предварительных договоренностей по реализации инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства уже подписаны два грантовых контракта на 7,7 млн грн.