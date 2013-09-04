Гривня на закрытии межбанка понизилась к доллару

В среду, 4 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до 8,1470/8,1550 грн/долл. с 8,1430/8,1455 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,7275/10,7440 грн/евро с 10,7260/10,7355 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на уровне 0,2434/0,2439 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3875 (-0,0560).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3160/1,3185.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1360/8,1400 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,7080/10,7195 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2434/0,2439 грн/рубль.