Fitch пересмотрит рейтинг Nokia в сторону повышения

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента финской Nokia ("ВВ-") в список на пересмотр в сторону повышения после объявления о продаже подразделения Devices & Services корпорации Microsoft за 5,44 миллиарда евро, сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Действие учитывает ожидания существенного улучшения операционного и финансового профиля Nokia после закрытия сделки, которое ожидается в первом квартале 2014 года", - говорится в сообщении Fitch. По мнению аналитиков, продажа подразделения положит конец длительному периоду плохих показателей кредитоспособности компании.

В то же время, бизнес в рамках Nokia Solutions & Networks демонстрировал устойчивые операционные показатели на протяжении последних пяти кварталов, напоминает Fitch. Главной задачей менеджмента, по мнению агентства, должна стать стабилизация выручки и доли на рынке, которая снижалась за последнее время, при этом сохранив позитивную динамику прибыли.

"После закрытие сделки возможно, как минимум, подтверждение рейтинга "ВВ-" со стабильным прогнозом или же его повышение на один пункт. После продажи Devices & Services на рейтинг будет влиять, главным образом, динамика Nokia Solutions & Networks. Для компании будет важно сохранить стабильность нынешних показателей прибыли и притока денежных средств на фоне растущей конкуренции для выполнения долгосрочных задач", - добавляется в релизе.

Nokia специализируется на производстве мобильных телефонов и разработке программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании превышает 123 тысячи человек. Продукция компании поставляется в 160 стран.