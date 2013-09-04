Верховная Рада может обратиться к Госдуме и Европарламенту по поводу "торговой войны" с Россией

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики зарегистрирует в парламенте проект постановления о ситуации, сложившейся в торговых отношениях между Украиной и Российской Федерацией, и путях ее урегулирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время слушаний в Комитете ВР по вопросам экономической политики сказал председатель комитета Андрей Иванчук.

По его словам, по поручению комитета проект постановления будет зарегистрирован от его имени.

Как сказал Иванчук, соответствующее постановление позволит приступить к более конкретным действиям по защите украинских товаропроизводителей, осуществляющих экспорт в Россию.

Также Иванчук сообщил, что планируется обратиться в Госдуму России. “Мы будем просить руководство парламента (Верховной Рады - УНИАН) выйти с соответствующим обращением как к нашим коллегам из России, так и к нашим коллегам из Европарламента”, - сказал он.