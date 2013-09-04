Суд заблокировал новые счета WebMoney на 1 млн грн

Новые счета электронной системы расчетов WebMoney общим объемом порядка 1 млн грн заблокированы по решению суда, поскольку деятельность платежной системы остается незаконной и несогласованной с требованиями Национального банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Вместо того чтобы выполнить требования Нацбанка и узаконить свою деятельность, платежный сервис WebMoney просто открыл новые счета. В этой связи был сформирован иск. Суд удовлетворил исковые требования, и есть решение суда о блокировании счетов, общая сумма которых порядка 1 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

По информации Миндоходов, расследование деятельности платежной системы WebМoney продолжается. «Как только они оформят свою деятельность согласно законодательству – будут работать. А пока они работают незаконно», - сообщили в Миндоходов.

При этом в министерстве особенно подчеркнули, что, вероятнее всего, WebMoney, открыв новые счета, не предупредила клиентов о том, что проблемы не устранены. «Они счета открыли, а клиентов о том, что могут быть проблемы, не предупредили», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне контролирующие органы выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющегося гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины.

Основной претензией к электронной системе расчетов послужил тот факт, что правила ее деятельности не были согласованы с Нацбанком. Такие правила установлены законодательством Украины о деятельности платежных систем или операций с электронными деньгами.

В результате Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Позднее WebMoney сообщила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине.