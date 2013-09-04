Большой бизнес в Украине опередил по темпам роста европейские компании

Украина по итогам 2012 года стала второй в рейтинге по темпам роста доходов компаний среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), и большой бизнес в Украине опередил по темпам роста компании в Европе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании «Делойт», об этом свидетельствуют итоги ежегодного рейтинга «ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы — 2013».

Согласно итогам проведенной рейтинговой оценки, в 2012 году доходы украинских компаний выросли в среднем на 16,2% в эквиваленте евро (7,5% в грн) по сравнению с 2011 годом. При этом 39 из 51 украинских компаний, вошедших в рейтинг, смогли увеличить свои доходы. По оценкам аналитиков компании, такая динамика роста превышает показатель по региону в целом, поскольку средний прирост доходов всех включенных в рейтинг компаний по итогам года составил 3,26%.

Согласно отчету, суммарный доход украинских компаний, представленных в рейтинге, по итогам прошлого года достиг 87,2 млн евро, и крупным украинским компаниям удалось опередить своих европейских коллег по темпам роста доходов.

«В этом году 4 украинские компании вошли в 10 крупнейших в регионе. Новым представителем украинского бизнеса в ТОП-10 стала компания ДТЭК, которая благодаря росту доходов на 125,3% поднялась в рейтинге с 32-го на 7-е место. Стоит отметить, что по темпам роста доходов компания обогнала всех в регионе. Несмотря на незначительное снижение доходов по сравнению с 2011 годом, осталась в ТОП-10 компания «Метинвест», которая также относится к холдингу ДТЭК. Как и в прошлом году, в десятку крупнейших вошли государственные компании «Нафтогаз» и «Энергорынок»», - отмечается в сообщении.

В то же время, по оценкам «Делойта», по итогам первого квартала 2013 года рост доходов как украинских компаний, так и бизнеса в Европе замедляется. Так, количество компаний, которые показали положительную динамику роста, снизилось до 49% с 59%. В то же время, в обзоре отмечается общее улучшение настроений со стороны представителей бизнеса, и высокие темпы роста продемонстрировали все представленные в рейтинге отрасли промышленности (энергетика и ресурсы, потребительские товары и транспорт, тяжелая промышленность, технологии, медиа и телекоммуникации).

По оценкам аналитиков компании, существенное влияние на рост доходов украинских компаний по итогам 2012 года оказало падение евро по отношению к гривне примерно на 10%, рост цен на некоторые категории товаров, а также растущий высокими темпами внутренний спрос. «Хотя средний общий результат украинских компаний очень высок, особенно учитывая ситуацию в экономике, анализируя каждую компанию отдельно мы видим, что развитие бизнеса происходит очень неравномерно. Если доходы одних компаний растут на 50 и более процентов, другие демонстрируют глубокое падение показателей», - приводятся в сообщении слова управляющего партнера «Делойта» в Украине Владимира Вахта. По его словам, 5 украинских компаний обеспечили 60% дохода украинского бизнеса.

По информации «Делойта», рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы составлялся на основе информации по доходам компаний за 2012 финансовый год в евро по соответствующему средним обменным курсам. При этом используются данные из анкет, заполненных представителями компаний, а также публичные данные.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 84-е место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны. При этом в целом Украина сохранила свои конкурентные преимущества за счет успехов, достигнутых в сфере образования и развития рынков. В то же время, Россия в этом году улучшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности на 3 позиции, заняв 64-е место. Лидерами рейтинга в этом году, как и в прошлом, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия.

***Компания "Делойт" (Deloitte) входит в «Большую четверку» крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, наряду с PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.