Ограничение наличных расчетов повысит поступления в бюджет - эксперт

Введенные Национальным банком Украины ограничения наличных расчетов повысят поступления в государственный бюджет и ликвидность банковской системы, считает директор центра розничного бизнеса банка Любомир Пунчев.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрсоцбанка» (группа UniCredit Bank).

«Установление лимита на наличные расчеты окажет позитивное влияние на экономику. Оно направлено на сокращение наличного оборота, а следовательно, на детенизацию рынка и усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов. Это поможет повысить поступления в бюджет государства и улучшит ликвидность банков», - прокомментировал постановление Нацбанка эксперт.

По его словам, установленная НБУ предельная сумма не затронет повседневные расчеты граждан, а коснется расчетов между частными лицами на вторичных авто- и ипотечном рынках, расчетов с «серыми» автодилерами. «Даже условия покупки автомобиля или недвижимости через автосалон или застройщика мало для кого изменятся, так как в основной массе эти расчеты проводятся через текущие счета продавцов: покупатель вносит наличные средства в кассу юридического лица, после чего продавец зачисляет их на свой текущий счет. Или физическими лицами используются расчеты через кассы банков в пользу юридических лиц», - пояснил банкир.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, которое вступило в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

По оценкам экономистов Нацбанка, нововведение по ограничению наличных расчетов будет способствовать росту ВВП на 0,2%, а также пополнит краткосрочные ресурсы банковской системы страны на 6 млрд грн, ожидаемый уровень дедолларизации экономики составит 0,5 п.п.

Согласно разъяснениям Нацбанка, контроль за выполнением этих требований будут осуществлять органы государственной налоговой службы. В то же время, регулятор считает опасения граждан в связи с введением ограничений расчетов наличностью преувеличенными, поскольку никакие изменения в налоговое законодательство не вносились.

По информации Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов будут устанавливать банки самостоятельно. В то же время, регулятор обратился к Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) с предложением совместно с банками оптимизировать структуру доходов и намерен ближайшие полгода держать на контроле вопрос взимания банками комиссионного вознаграждения с граждан.

Также Нацбанк будет освещать проблемные вопросы, которые могут возникнуть у граждан, предприятий и банков при выполнении нововведений по ограничению наличных расчетов, на своем официальном сайте и не намерен в ближайшее время снижать установленный максимальный порог расчетов наличностью.