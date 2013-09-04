Дефицит торгового баланса США оказался выше прогнозов
19:39, 04 сентября 2013Финансы
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Дефицит торгового баланса США в июле 2013 г. вырос на 13,3% и составил 39,1 млрд долл., сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет Министерства торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло 34,5 млрд долл., а не 34,2 млрд долл., как сообщалось ранее.
Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до 38,6 млрд долл. с ранее объявленного июньского уровня.
Рост дефицита в июле был самым значительным с января 2011 года.
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