Дефицит торгового баланса США оказался выше прогнозов

Дефицит торгового баланса США в июле 2013 г. вырос на 13,3% и составил 39,1 млрд долл., сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет Министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло 34,5 млрд долл., а не 34,2 млрд долл., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до 38,6 млрд долл. с ранее объявленного июньского уровня.

Рост дефицита в июле был самым значительным с января 2011 года.