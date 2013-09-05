В Санкт-Петербурге начинается саммит "Большой двадцатки"

Сегодня в Санкт-Петербурге начинается встреча глав государств "Большой двадцатки", на которой, помимо экономических вопросов, должна обсуждаться и ситуация в Сирии.

Как передает русская служба Би-Би-Си, в частности, в ходе двухдневного саммита будут обсуждаться меры по борьбе с безработицей и планы ускорения экономического роста в мире.

В «Большую двадцатку» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония, а также Европейский Союз.