Банк Японии повысил прогноз по экономике

Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений и повысил прогноз по экономике. Объем программы количественного смягчения сохранится на текущем уровне: примерно 65 трлн иен в год. В Центробанке довольны эффектом от стимулирующих мер. Экономика начинает умеренное восстановление, поэтому и прогноз по ней был в очередной раз повышен. По прогнозам Банка Японии, ВВП страны в текущем финансовом году должен вырасти на 2,8%, сообщают Вести.ru.

Решение Банка Японии полностью совпало с ожиданиями рынка, поэтому реакции на фондовых и валютных площадках не наблюдается. Индекс Nikkei торгуется без изменений к вчерашнему закрытию, иена также стабильна.

Напомним, что Банк Японии в апреле начал беспрецедентную по своему объему стимулирующую программу, целью которой является достижение инфляции в 2%. В свою очередь это поможет предотвратить опасность дефляции, которая ведет к сокращению производства.