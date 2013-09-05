Глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Лавренчук может оставить свой пост

Владимир Лавренчук, с 2005 года возглавляющий правление входящего в группу крупнейших финучреждений "Райффайзен Банка Аваль", может оставить свой пост.

Об этом УНИАН сообщил источник в банке.

По словам собеседника агентства, официальных документов о смене главы правления нет, но информация о таких кадровых перестановках обсуждается уже более месяца.

По информации источника, новым главой правления может быть назначен Андрей Степаненко, в настоящее время занимающий должность заместителя председателя правления российского «Райффайзен Банка». Среди причин таких перестановок собеседник агентства назвал намерения материнского банка продать бизнес в Украине российским инвесторам.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук в интервью УНИАН сообщил, что акционеры банка (группа «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия) заявили о долгосрочной стратегии работы в Украине, и в настоящее время причин для изменения стратегии нет.

В то же время, согласно финансовой отчетности группы по итогам 2012 года, консолидированная прибыль группы составила 725 млн евро, что на 25% ниже результатов 2011 года, при этом среди всех структур группы наибольшее число сокращений персонала было в Украине (753 человек) и больше всего отделений было закрыто также в Украине (84).

В мае текущего года глава правления международной финансовой группы «Райффайзен Банк Интернациональ» Герберт Степич подал в отставку по личным причинам.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).